Héctor Rodríguez ratificó que culpables de corrupción en CLAP irán presos Héctor Rodríguez,jefe de la bancada parlamentaria del Gran Polo Patriótico (GPP), aseveró este lunes que las personas que lleven a cabo actos de corrupción dentro del sistema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) serán encarceladas. “Si nos llegan prueba de corrupción en los CLAP, tenga el cargo que tenga, va a ir preso. No estén amenazando a los liderazgos comunitarios”, sostuvo. El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar sostuvo que la conciencia de la unidad “debe entrar en nuestros actos y nuestra forma de hacer política”. Rodríguez lamentó que en los 200 años de independencia de Venezuela “hemos sido irresponsables ante la historia. La división y las peleas pequeñas nos han hecho irresponsables ante la historia”, en referencia al rescate que se debe hacer del papel que jugó las mujeres de la época independentista Hipólita, Matea y la india Apacuana.

