Helicóptero militar pudiese estar secuestrado por las Facr, denunció Liborio Guarulla En una reunión de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional realizada este martes, en donde participó el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, se denunció el presunto secuestro del helicóptero militar venezolano -desaparecido el pasado 30 de diciembre- por parte de las Farc. En efecto, Guarulla remarcó la “negligencia” existente y que no ha permitido el correcto despliegue de los bomberos aeronáuticos para la realización de la búsqueda. “Se manejan varias hipótesis porque no hay información oficial, incluso hay una teoría de que el helicóptero fue secuestrado por las Farc”, advirtió Guarulla. Por su parte, los parlamentarios Omar González y Franco Casella solicitaron la apertura de una investigación e indicaron que de comprobarse el secuestro de la aeronave, se convertiría en una “entrega de la Soberanía Nacional”. “La prioridad no es la nave, la prioridad son los venezolanos que estaban en ella. Es paradójico que días atrás hubo un despliegue militar en conmemoración del natalicio de Ezequiel Zamora. Si ese mismo potencial se usara para dar con el paradero del helicóptero, ya lo hubiésemos encontrado”, aseveró Franco Casella. Con información de NTN24

