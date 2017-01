Henri Falcón (@HenriFalconLara) : “La procesión se ha vuelto un ejemplo en estos tiempos turbulentos” En la procesión de la Virgen de la Divina Pastora, el gobernador del estado Lara, Henri Falcón expresó que este encuentro es una referencia sobre cómo debe ser Venezuela. “Todos podemos caminar juntos, con diferencias, pero nos reconocemos, y caminamos con fe al lado de nuestra señora”, dijo. Indicó que el elemento principal es un país próspero y en paz. “Yo creo que la procesión se ha vuelto un ejemplo en estos tiempos turbulentos”. A su juicio, muchos no entienden las verdaderas necesidades que tiene el país. “El problema más agudo es el económico, pero no es menos cierto que esta situación económica va por decisión política”. El gobernador manifestó que los representantes del Estado y de la oposición deben ponerse de acuerdo con respecto al tema de la hambruna que muchos venezolanos están padeciendo. “Se nos está muriendo la gente desnutrida y por falta de medicamentos”, puntualizó.

