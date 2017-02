Hernán Alemán: Arias está ponchado como Gobernador porque no se ha preocupado por la gente El diputado a la Asamblea (AN) Nacional por el partido Acción Democrática (AD) y también precandidato a la Gobernación del estado Zulia por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Hernán Alemán, aseguró este martes que su triunfo en las elecciones internas es un hecho, pues considera que el único contrincante que podría ganarle en las primarias es el exgobernador Manuel Rosales, quien se encuentra inhabilitado para entrar en la contienda política. “Rosales es un líder en la región, pero está inhabilitado para optar por cargos de elección popular y eso lo pone fuera del juego”, dijo el Parlamentario. Asimismo, recordó que su trayectoria como Alcalde de Cabimas y como legislador, le han dado la capacidad de asumir con valentía el reto de llevar las riendas del Zulia, para devolverle al estado la cara que el actual mandatario, Francisco Arias Cárdenas, le quitó. “Arias está ponchado como Gobernador porque no se ha preocupado por la gente, sino en sus propios intereses. El Zulia necesita un gobernador social, con experiencia y ganas y ese es Hernán Alemán”, manifestó. Sobre los comicios, Alemán comentó que, aunque aún no ha sido anunciada la fecha de las primarias, está convencido de que su trayectoria política -en Acción Democrática- lo llevará a ser el gobernador de todos los zulianos. El exalcalde, hizo un llamado al CNE para que le dé celeridad a los procesos y anuncie el cronograma electoral. “No hay razón para que Tibisay Lucena no se pronuncie y diga las fechas de las elecciones, como un respeto a la democracia venezolana.

