Hija de Martin Luther King: “Dios puede triunfar sobre Trump” La hija de Martin Luther King dijo este lunes que “Dios puede triunfar sobre Trump”, pero su hermano mostró un tono conciliador tras reunirse con el presidente electo de Estados Unidos en el día feriado que honra a su padre, el asesinado líder de los derechos civiles, reseñó Reuters. Los comentarios de los hijos de King se dieron tras la polémica en que Donald Trump se vio envuelto con el congresista y activista negro John Lewis, un contemporáneo de King de 76 años que sufrió palizas y la cárcel en su lucha por la igualdad racial en la década de 1960. Bernice King, la hija más joven de King, pidió a los presentes en un encuentro en la Iglesia Baptista Ebenezer de Atlanta -donde predicó su padre- que no pierdan la esperanza y “no tengan miedo por quién se siente en la Casa Blanca”. “Dios puede triunfar sobre Trump”, remarcó. El servicio en Ebenezer se celebra cada año con motivo del Día de Martin Luther King Jr., una festividad federal que conmemora al hombre que defendió la causa de la justicia racial hasta que fue asesinado en 1968 con 39 años. Trump, que el viernes llegará a la Casa Blanca sustituyendo a Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, tuiteó el lunes: “Celebren el Día de Martin Luther King y todas las cosas maravillosa que defendió. ¡Hónrenlo por ser el gran hombre que fue!”. Horas después se reunió con Martin Luther King III en sus oficinas de Nueva York. Ambos se dieron la mano al salir juntos de un elevador, tras lo cual Trump despidió a King y se retiró sin responder preguntas. El hijo del fallecido líder civil dijo que mantuvieron una reunión constructiva y trató de bajar el tono de la polémica. “Primero creo que en el fragor de la emoción se dijeron muchas cosas en ambos lados. Creo que en algún punto hemos tendido un puente. La meta es unificar a Estados Unidos”, señaló. La polémica comenzó cuando Lewis dijo en una entrevista televisada el viernes que considera ilegítimo el triunfo de Trump por la intromisión de Rusia en la campaña. “Yo no veo a este presidente electo como un legítimo presidente”, dijo. Trump escribió en Twitter el sábado que Lewis se quejó sobre el resultado de la elección usando falsedades y que en lugar de reclamar “debería pasar más tiempo trabajando y ayudando a su distrito que está en un estado lamentable y se cae a pedazos (por no mencionar la infección criminal)”.

