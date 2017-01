Hiram Gaviria: Ni carnet de la patria ni Clap son la solución al desabastecimiento El presidente del partido Unión y Entendimiento, (Puente), Hiram Gaviria, señaló este viernes que las medidas aplicadas por Gobierno, como el carnet de la patria y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), no son la solución a la crisis de desabastecimiento que vive el país por ser excluyentes. “Estas medidas son discriminatorias porque no se le garantiza a todos los venezolanos el acceso a los rubros. Ni el carnet de la patria ni los Clap son la solución al desabastecimiento”, dijo en el programa Vladimir a la una. Gaviria explicó que precisamente las políticas erróneas en materia económica son las responsables de la “caída de la producción de alimentos en el país se debe a las políticas erróneas” implementadas por el Gobierno. “El abastecimiento en el país es precario. En 2016 hubo una caída del 24,6% en la producción de alimentos procesados”, dijo. El dirigente afirmó que el control de precios y el irrespeto a la propiedad privada han afectado a la economía nacional, lo que se ve reflejado en el déficit de la producción de maíz blanco, arroz, y azúcar, rubros que el país exportaba hace 10 años.

