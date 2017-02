Homicida Requerido Por La Justicia Fue Arrestado Por PoliCojedes ROSEDEL CAMPO San Carlos.- Un hombre que fue identificado como Edward Ramón Peraza Valladares, de 21 años de edad, quien presuntamente asesino a una persona, delito por el cual era requerido por la justicia, fue detenido por funcionarios de la Policía Estadal. Esta táctica policial fue ejecutada en horas de la tarde del miércoles, en el Comando General de PoliCojedes, instante en el cual el sujeto en cuestión pretendía visitar a una persona que se encuentra privada de libertad en el retén. Una vez que verificaron los datos personales de Peraza Valladares, por el Sistema de Análisis y Registro Policial (SARP), los oficiales constataron que posee una orden de aprehensión que fue dictada el 26 de febrero del año 2016. La referida solicitud fue emanada por el Juzgado de Control, sección Adolescente del estado Cojedes, debido a que presuntamente incurrió en el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, así como robo agravado. Por tales motivos, los uniformados de azul, lo presentaron ante el tribunal que lo requería, todo eso con el fin de que decida lo pertinente sobre esta persona inmersa en el hecho punible.

