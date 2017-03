Hospital San Carlos: Servicio de fisiatría y rehabilitación arribó a 27 años de fundado San Carlos, marzo 7.- El 1° de febrero del año 1990 inició en el Hospital “Dr Egor Nucete” de San Carlos, el servicio de medicina física y rehabilitación, área que empezó a laborar con la colaboración de la terapista ocupacional Lisbeth Ochoa, luego se incorporó la TSU, fisioterapeuta Maribel Molina (+), seguidamente de la doctora Deyanira Velásquez de Sandoval, quien fue la jefa del área hasta el año 2016 por ser jubilada con 32 años de servicio. Fue entonces, cuando el 6 de marzo del 2012 el servicio de medicina física y rehabilitación, debido a la alta demanda de pacientes, se vio en la necesidad de abrir el turno de la tarde. Por lo que, se amplió el número de profesionales en el espacio, a fin de brindar un mejor servicio, lo que actualmente cuentan con 23 profesionales en diferentes plazas, a cargo de la doctora Aleida Salas. Principalmente, la misión del servicio de fisiatría y rehabilitación es brindar atención a todas las personas del estado Cojedes, que requieran prevención de discapacidades y rescate, con el objetivo de minimizar o desaparecer las afecciones presentes, mejorando su calidad de vida e integrándolo a sus actividades en el ámbito familiar, laboral y social. Asimismo, tienen como visión lograr que toda la población de la región llanera se beneficie cuando lo requiera de oportunas acciones de rehabilitación en salud, sin discriminación alguna y así contribuir al mantenimiento de aceptable calidad de vida. Por su parte, el licenciado en fisioterapia Wilmer Godoy indicó, que actualmente atienden entre 100 y 140 pacientes diarios, prestando atención con más frecuencias las personas que sufren de lesiones en áreas posturales. De acuerdo a quienes requieran de rehabilitación destacó que deben dirigirse al departamento por previa cita, donde posteriormente son evaluados por la fisiatra y finalmente remitidos al área de fisioterapia. Mientras, que para quienes estén recluidos en el centro asistencial, el servicio dirige una parte de interconsultas para atender a esos pacientes. De igual manera, el entrevistado destacó que cuentan con los equipos necesarios y de buena tecnología para ofrecer un buen servicio, sin embargo, requieren de mantenimiento y de ciertos recursos que ya no pueden adquirir en el mercado, en los que destacó el gel para los masajes. Finalmente invitó a la población en general, que requiera de medicina física y rehabilitación a visitarlos en el Hospital “Dr Egor Nucete” específicamente, en el área de consulta externa, al lado del banco de sangre, donde laboran de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Lugar, que cuenta con el personal capacitado para atender cualquier afección que presente la ciudadanía. Es así, como recordó, que para culminar la semana aniversario, este miércoles 8 de marzo a las 9 de la mañana realizarán una visita al gimnasio terapéutico del Instituto de Educación Especial Bolivariano San Carlos. Para el día jueves, a las 9 de la mañana están en el área del gimnasio del servicio y por último el viernes a la misma hora harán una bailoterapia y un compartir, en quienes a diario hacen vida en el lugar.

You must log in to post a comment.