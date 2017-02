Hoy culmina formación para crecimiento y de las pequeñas comunidades cristianas PRENSA DIÓCESIS DE SAN CARLOS San Carlos.- Desde el pasado lunes 20 hasta el 24 de febrero se llevó a cabo una jornada de formación Evangelizadora permanente para sacerdotes y laicos para el fortalecimiento y creación de las pequeñas comunidades cristianas, en los que se han tratado como temas los diversos desafíos al momento de formar, la descristianización, importancia de la sectorización y evitar la improvisación. Durante la actividad también trataron temas como el Discipulado en la obra de Lucas, la vocación, la respuesta, la comunión y el envío, así como un catálogo de virtudes necesarias para quien presta servicio en la iglesia: misionariedad, idoneidad y sagacidad, espiritualidad y humanidad, fidelidad a nuestra consagración, racionabilidad y amabilidad, inocuidad, caridad y verdad, atendibilidad y sobriedad. En esta jornada participan los obispos Monseñor Polito Rodríguez Méndez y Ramón Antonio Linares, así como laicos de todas las parroquias que componen la Diócesis de San Carlos, y todos sus sacerdotes y diáconos. Cabe destacar que la Diócesis de San Carlos sigue trabajando por el bien del estado Cojedes, en búsqueda de impregnar esperanza y amor en todas las personas, con el fin de construir el Reino de Dios en la tierra.

You must log in to post a comment.