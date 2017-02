Hoy elegirán reina de I Carnavales Turísticos en Apartadero LUISANA SUÁREZ Anzoátegui.- El pasado martes se realizó la presentación a la prensa de las cinco candidatas a los I Carnavales Turísticos Productivos por la Paz en Apartadero, organizado por la alcaldía bolivariana del municipio Anzoátegui y “Los Hermanos Solórzano”. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, lugar donde las señoritas mostraron todos sus atributos para llevarse la banda de “Chica Prensa”. El jurado calificador tuvo la difícil tarea de evaluar su presentación, mejor cabello, piel, pasarela y respuesta. Las hermosas triunfadoras en esta entrega fueron Rodiannys Sivira, quien representa al sector La Esperanza se llevó la banda Miss Fotogénica, Miyexis Prado, pertenece a la comunidad Calle Silva le otorgada la mejor piel, Dailenys Borrego de El Cementerio, obtuvo mejor cabello. La representante del sector Cajobal fue la jovencita Fabiannys Tarazona y Yamilis Jiménez de La Mapora, fue la señorita Prensa. Erikson Jiménez, miembro del comité organizador informó que la elección y coronación de la Reina de estos Carnavales, se efectuará hoy a partir de las 5:00 de la tarde en el Complejo Deportivo Alomar, donde también elegirán a la reina del coleo, deporte, primera y segunda finalista. El día sábado continúan las fiestas carnestolendas con toros coleados y amanecer llanero, mientras que el domingo tarde de toros y música bailable con la presentación de Los Caracoles y Diamante Show.

