Hoy eligen Reina del Carnaval de Paz Tinaco 2017 Tinaco-. Con el apoyo de la Gobernadora Margaud Godoy, el Alcalde Bolivariano Julio Castro, la Fundación del Niño Tinaco y el Comité Organizador, hoy viernes 10 de febrero el pueblo tinaquero se engalana para dar apertura a los IV Carnavales de Paz Tinaco 2017. En la Plaza Bolívar del Municipio a partir de las siete de la noche, se estará efectuando el reinado donde 14 hermosas jóvenes de los diferentes sectores brillaran para competir por la corona de la más bella. La fiesta carnestolenda contará con la participación de la academia “Evoludance” grupos musicales de la región entre los que destacan la agrupación vallenata Hermanos Díaz y Chuy y su Rumba, quienes pondrán a bailar a los asistentes con sus mejores ritmos. La primera combatiente Adela Párraga, presidenta del Fundación del Niño Tinaco, explicó que todo está listo para que hoy la plaza Bolívar se ilumine de color y alegría y así den por inaugurados los IV Carnavales de Paz Tinaco 2017, con full seguridad para disfrutar en familia. “Para los habitantes de las diversas comunidades anímate y asiste hoy a nuestra Plaza Bolívar donde será la gran gala para escoger a la Reina de los Carnavales 2017”, puntualizó Párraga.

