Hoy inicia casting para elegir a Reina del Carnaval Tinaco 2017 Tinaco; 15 de enero-. Hoy lunes 16 de enero, el comité organizador de los Carnavales Tinaco 2017, dará inicio al casting de las candidatas que deseen participar en el tradicional evento. Adela Párraga, presidenta de la Fundación del Niño Tinaco, reveló que la selección se realizará en el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal de la entidad. Asimismo, comentó que al menos 70 jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 25 años, tendrán la oportunidad de participar. “Como todos los años, estamos organizando este gran evento, donde se muestra a todas las hermosas jóvenes quienes competirán en la fiesta carnestolendas, para formar parte del grupo de las soberanas que representarán dignamente al municipio Tinaco”. Las chicas desfilarán en traje de fantasía y gala, en una noche especial donde deberán demostrar elegancia. Para el próximo viernes 20 de enero la Alcaldía Bolivariana del municipio Tinaco, llevará a cabo el proceso de selección de las candidatas a partir de las 2:00 de la tarde.

