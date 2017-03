Imau creó eco-brigada de niños con discapacidad auditiva El semillero de esperanzas a favor de la limpieza y la conservación ambiental sigue creciendo en Maracaibo. Una nueva brigada infantil eco-ambiental, conformada esta vez por vente niños y niñas con discapacidad auditiva, fue juramentada por el Escuadrón Verde, grupo ambientalista del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo (Imau), en el Instituto Zuliano de Audición y Lenguaje (Izal), adscrito a la Secretaría de Educación del estado Zulia. Nota de Prensa Fácilmente aprendieron técnicas de limpieza de espacios y cómo reciclar papel, cartón, vidrio, metal o plástico. Ahora lo ponen en práctica en la escuela, en sus casas y posiblemente muy pronto en sus comunidades, con ayuda de su núcleo familiar. “Estamos contentos”, coincidieron durante su juramentación. Así lo dijo por ellos el traductor de palabras en lenguaje de señas. Y cómo no habrían de estarlo, si además de ser juramentados como brigadistas eco-ambientales se alegraron de una amena actividad organizada por la Gerencia de Gestión Ambiental del Imau. Con golosinas y refrescos disfrutaron del programa Cine en la Calle, además de la compañía de “Alex”, el personaje estrella del Imau que regaló sonrisas y llevó un mensaje ecológico a todos los presentes. Padres orgullosos Formalizada la brigada, el vicepresidente del Imau, Alfredo Luzardo, destacó: “Los padres de todos estos niños y niñas, completamente aptos para tan noble propósito, han manifestado sentirse muy orgullosos de ellos. Igual nosotros en el Imau, muy complacidos de haber cristalizado esta nueva obra de Responsabilidad Social que se enmarca en las líneas de gestión pública de nuestra alcaldesa Eveling Trejo de Rosales”. Por su parte, Alexander Ávila, gerente de Gestión Ambiental del organismo paramunicipal, añadió que actualmente el Escuadrón Verde prepara en el Izal otro grupo de similar tamaño que se integrará a las filas de esa brigada, y consideró “muy probable” que más alumnos de esa institución de educación especial, situada en la segunda etapa de la urbanización La Victoria, en la parroquia Caracciolo Parra Pérez, sigan el ejemplo. Misión verde Mediante el programa “Eco-brigadas Imau”, el departamento de Gestión Ambiental del organismo visita escuelas en las 18 parroquias marabinas. No importa si están adscritas a la Gobernación del Zulia o al Ministerio del Poder Popular para la Educación. “Lo importante es ofrecer a la mayor cantidad de alumnos charlas de saneamiento ambiental, para generar buena conciencia sobre el tema y propiciar la creación de más brigadas eco-ambientales”, resaltó Ávila. Informó que el Escuadrón Verde, que participa en tareas de limpieza en centros educativos de Maracaibo, ha juramentado hasta ahora diez brigadas eco-ambientalistas y que son ambiciosos en cuanto al número que pretenden juramentar este año. Añadió que en 2016 ofrecieron charlas en 60 escuelas y que este año aspiran duplicar la cifra. Que seguirán promoviendo el cuidado del ambiente y los niños en edad escolar son pieza clave para ese propósito. Finalmente comentó que cualquier plantel educativo, fundación o institución interesada en conformar una brigada ambiental, sólo debe enviar una carta dirigida al presidente del Imau, Ricardo Boscán, con copia al Departamento de Atención al Ciudadano. El organismo ofrece talleres y charlas de concientización ciudadana y cuando los alumnos dominan temas como la conservación, protección de ambiente y reciclaje, se formaliza la creación la brigada ambiental.

