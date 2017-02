Instalada nueva directiva de la Asociación Venezolana de Concejales Este miércoles 8 de febrero fue nombrada e instalada la nueva directiva 2017-2018 de la Asociación Venezolana de Concejales desde el Teatro César Rengifo ubicado en el casco de Petare. Nota de prensa De ese modo la nueva junta esta presidida por Gustavo Ruiz Adrián, Concejal por Acción Democrática en el Municipio Sucre del Estado Miranda. El Concejal Edison Ferrer asumirá esta vez la Vicepresidente, mientras que el Concejal Omar Villalba como Secretario Ejecutivo y el Concejal Reinaldo Díaz como Secretario Ejecutivo Adjunto. Como en otras oportunidades, los la directiva de la Asociación de Concejales aprovecha la oportunidad para exigir a todos los órganos del poder público nacional, el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Así mismo resaltan la necesidad inminente de que el gobierno nacional envíe los recursos financieros a los municipios que están pendientes desde el año pasado para el pago de las deudas laborales generadas por los aumentos y ajustes decretados por la Presidencia de la República. Por otra parte explican que una salida electoral, pacífica y democrática, permitiría superar la crisis económica, social y política que vive el país. De ese modo exigen que sea anunciado el calendario electoral, el cual ya se encuentra con un año de retraso, y se convoque a los procesos electorales para renovar los gobiernos regionales y locales, de conformidad con lo establecido en la constitución. Apegados a los principios democráticos expresaron que se debe respetar la autonomía de los poderes del estado y particularmente a la Asamblea Nacional, para que acaten las leyes y acuerdos que emanen de ella. Por último y no menos importante, hace un llamado para que todos los Alcaldes y Concejales que se mantienen bajo prisión sean liberados, ya que estos fueron votado por el pueblo y la soberanía popular debe ser respetada.

You must log in to post a comment.