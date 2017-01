Instalarán 20 nuevas casas de cambio en la frontera colombo venezolana El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que se instalarán 20 nuevas casas de cambio en la frontera colombo venezolana, con el fin de promover un comercio sano y la construcción de una nueva frontera de la paz. “Se abrirán 20 nuevas casas de cambio en la frontera, porque ha sido todo un éxito esta acción de la Revolución. Estas casas de cambio trabajarán con el valor real de todas las monedas de circulación en el país”, informó.

