Intentaron saquear un camión blindado vacío (Fotos) Usuarios de la carretera Troncal 9 intentaron saquear un camión de transporte de valores que colisionó contra una gandola cargada de verduras y se incendió en el tramo de la población de Caucagua, estado Miranda, reseña Notitarde. Las autoridades de la Guardia Nacional confirmaron que tras el siniestro dos personas resultaron lesionadas. Debido al impacto el vehículo Ford, modelo Cargo 1721, propiedad del Servicio Panamericano de Protección comenzó a prenderse en llamas. El fuego alcanzó el motor y la cabina. Testigos señalaron que los vecinos del sector socorrieron a los agraviados. Sin embargo, otras personas que transitaban por el lugar aprovecharon para introducirse al transporte donde sustrajeron dos escopetas y dos revólveres de los malogrados custodios. Buscaban billetes, pero la unidad en ese momento no transportaba dinero. El cajón estaba vacío. Los responsables huyeron del lugar. Funcionarios de la Guardia Nacional y de Bomberos de Miranda acudieron al sitio del accidente para sofocar las llamas y trasladar a los heridos al ambulatorio de la zona.

