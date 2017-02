IPP-Gente rechaza censura de Conatel en contra de CNN Noel Álvarez, Coordinador Nacional del Movimiento Político IPP-GENTE se pronunció sobre la reciente medida de Conatel en contra de la televisora internacional CNN: “Vivimos un momento crucial en Venezuela, el poder ejecutivo ha decidido eliminar toda esperanza de vida democrática. Los ciudadanos estamos viendo vulneros nuestros derechos y libertades en forma constante. Estamos convencidos que la democracia supone pluralidad y en ella cualquier pensamiento distinto es consagrado y garantizado por las disposiciones constitucionales. En un régimen democrático se permite que cada cual pueda discrepar y expresar sus puntos de vista libremente porque no hay nada más peligroso para el ejercicio pleno de los derechos individuales que el unanimismo, el totalitarismo y la uniformidad”. Nota de prensa Álvarez continuó: “Desde IPP-GENTE repudiamos la censura mediática que el régimen venezolano impone al país y queremos a través de esta manifestación publica enviar nuestra palabra de solidaridad al equipo del canal CNN en Español. Asimismo, le hacemos un llamado a CONATEL y al Gobierno Nacional para que rectifique y permita la libertad de expresión contemplada en los artículos 342 y 343 de la Constitución Nacional. La salida del aire de este canal no solo es una violación a las libertades de las empresas operadoras de cable, a los periodistas y a las plantas televisivas, sino más grave aún, es una violación a la libertad de estar informado de cada ciudadano”. Explicó el dirigente político.” En nuestro partido somos amantes de la democracia y de la de la libertad; creemos y defendemos la pluralidad de opiniones, aun cuando estas puedan ser diferentes a las nuestras; somos una organización abierta al debate respetuoso de las ideas; combatimos los monopolios, el sectarismo y la corrupción; rechazamos las imposiciones de cualquier tipo y somos defensores a ultranza de los derechos humanos: Libertad de expresión y de información, derecho de propiedad, de reunión y circulación entre otros”. El Coordinador Nacional de IPP-GENTE concluyo diciendo: “Invitamos a todos los ciudadanos y movimientos que propugnen la democracia y la libertad a que participen y apoyen cada iniciativa que sume esfuerzos en favor del restablecimiento pleno de las garantías y derechos constitucionales en nuestro país”.

