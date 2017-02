Isrrael Caraballo (@IsrraelGuanta) : Si quieren investigar a los corruptos comiencen por Guanta Durante una protesta realizada el fin de semana en el Casco Central de Guanta para exigir que se realicen elecciones generales en el país, el coordinador municipal de Voluntad Popular (VP), Isrrael Caraballo, denunció que la localidad es un nido de corrupción roja y pidió que se investiguen a fondo a los funcionarios públicos implicados en la gran cantidad de obras inconclusas que hay en los sectores. Nota de prensa “Si en verdad Nicolás Maduro y su cúpula quieren investigar a los funcionarios corruptos, comiencen por Guanta, donde el hospital va a paso de morrocoy, pues hay muy poco movimiento de trabajadores, la cancha de La Picha sigue esperando, el Frigorífico continúa siendo una olla podrida y en lo que debió ser la zona industrial solo hay polvo y chatarras. Y como estos hay muchos casos más”, acusó Caraballo. El también dirigente regional de la tolda naranja expresó que el régimen no quiere contarse en elecciones porque el pueblo los va a juzgar severamente. “Ellos son los únicos responsables de toda la catástrofe que estamos viviendo, incluyendo lo que está ocurriendo en Guanta”. “Llegó la hora de permitirles a todos los venezolanos elegir si quieren seguir viviendo entre la crisis y la miseria causada por los corruptos, o si por el contrario desean una Venezuela llena de paz, bienestar y progreso”. Isrrael Caraballo también comentó que seguirán en la calle exigiendo #EleccionesYA y la liberación de Leopoldo López y todos los presis políticos.

