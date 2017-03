IV Carnavales De Paz Tinaquillo 2017 Culminaron De Manera Satisfactoria MIKARLA VILLEGAS Tinaquillo.- El Gobierno Municipal, a cargo del alcalde Luis Yoyotte, con diferentes actividades agradeció al pueblo en general por el comportamiento cívico, durante el disfrute en los diferentes balnearios donde pudieron disfrutar de los IV Carnavales de Paz Tinaquillo 2017. En el rio Los Manantiales se pudo observar muestras de talento en diferentes áreas, además de la práctica en diversos deportes, en los que grandes y pequeños pudieron disfrutar. Aunado a ello, propios y visitantes pudieron conocer y contar con un ambiente fresco y maravilloso, dejando notar las potencialidades de la municipalidad. En este sentido, la jornada de cierre del día martes de carnaval, estuvo enmarcada por la entrega de premiaciones a niños, jóvenes y adultos por sus distinguidas participaciones en yincanas, bailoterapias, encuentros de bolas criollas y de futbol sala, así como también en las actividades musicales, entre otras. Por su parte, la presidenta del Instituto del Deporte (Indeporte), Ingrid Pérez en nombre de la Gobernadora de Cojedes, Margaud Godoy y del Alcalde de Tinaquillo, expresó satisfacción por todo el despliegue efectuado en los parques ecológicos del municipio y la región, los cuales fueron ejecutados atendiendo las orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro en su empeño por consolidar el vivir bien del pueblo. De igual manera, estuvo la directora del Instituto Municipal del Deporte, Valeria Valera; de la reina de los IV Carnavales de Paz Tinaquillo 2017, MarlenYong y la reina del Deporte, María Gabriela Guanique entregó premiaciones e incentivó a los participantes en diversas actividades, invitándoles a cultivar valores que ayuden a cultivar la vida y la paz en la patria de Bolívar y Chávez.

You must log in to post a comment.