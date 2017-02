@JGuaido: Carneiro debe pedir disculpas públicamente por secuestrar profesores El presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, repudió la arremetida de funcionarios policiales contra un grupo de profesores y maestros que se dirigían a la gobernación del estado Vargas con la intención de exigir los pagos pendientes. El parlamentario informó que los profesores Raúl Yemiñane, Santos Sivira, Sergio Álvarez y Carlos Pinto fueron secuestrados tras ser agredidos por los cuerpos policiales del Estado mientras exigían sus reivindicaciones laborales y mejoras en las escuelas. “Estamos conscientes de que el régimen y sus adeptos no respetan la Constitución, vivimos en una dictadura y la única manera de combatirla es con presión de calle, pacífica y organizada”, dijo Guaidó. Desde el Centro de Coordinación de Inteligencia y Estrategias Preventivas ubicado en Macuto, estado Vargas, donde mantienen retenidos a los cuatro profesores, Guaidó manifestó que “el gobernador García Carneiro debe pedir disculpas públicamente por secuestrar de manera arbitraria a profesores que educan a nuestros jóvenes y que piden, de manera legítima, mejoras en las escuelas”. El también coordinador nacional de organización del partido Voluntad Popular denunció que los profesores detenidos “son rehenes del régimen cuando piden que se entregue un dirigente político a cambio de su liberación. Hasta los momentos no hay ninguna orden emitida por el Ministerio Público, por lo que deben ser liberados inmediatamente”. Con información de una nota de prensa

