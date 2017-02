@JGuaido: No es necesario hablar mal de nadie, la realidad habla por sí misma Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, respondió a la consigna enunciada por Diosdado Cabello: “aquí no se habla mal de Chávez”, asegurando que no hacía falta hablar mal de nadie, ya que la realidad habla por sí misma. “Y aquí no es necesario hablar mal de nadie, la realidad habla por sí misma y su ‘legado’; la verdad es suficiente #NoMasDictadura”, enunció el opositor en su cuenta de Twitter. Agregó que si el fallecido presidente Hugo Chávez estuviera vivo, debería estar preso por corrupción. En relación con la conmemoración de los 25 años del intento de golpe de Estado llevado a cabo por el difunto líder de la revolución bolivariana, Gauidó escribió en la red social: “El régimen hoy celebra un #4F que marcó el inicio de la pobreza, el hambre la inseguridad y la miseria para Venezuela #NoMásDictadura”. Y aquí NO es necesario hablar mal de nadie, la realidad habla por sí misma y su 'legado'; la verdad es suficiente #NoMasDictadura — Juan Guaidó (@jguaido) February 4, 2017 #4FVerguenzaNacional para TODOS los venezolanos. No podemos ser ciegos ante la grave situación que vivimos en Venezuela #CambioURGENTE pic.twitter.com/AkZrvKn3lo — Juan Guaidó (@jguaido) February 4, 2017

