Jony Rahal (@JonyRahal) presentó la Ley de Seguridad Ciudadana ante la AN El diputado a la Asamblea Nacional, Jony Rahal (Nueva Esparta-Unidad), presentó el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión Permanente de Política Interior, para que sea debatido en este periodo Legislativo del 2017. Nota de Prensa Rahal explicó que “para erradicar la violencia y la delincuencia en Venezuela es necesaria la implementación de políticas públicas de prevención y no de represión como la OLP. Este proyecto de ley contempla la creación de una instancia de participación ciudadana encargada de establecer la política criminal y los planes de prevención del delito como lo es el Consejo de Prevención para que sean los ciudadanos junto a las autoridades quienes establezcan los planes de seguridad y de esa forma crear un solo plan de seguridad en todo el país. Esta instancia, de participación ciudadana, es vital para acabar con los modus operandi de violencia. De igual manera, este proyecto establece taxativamente otros planes de prevención del delito como atención a la población más vulnerable y la implementación de alta tecnología en materia de seguridad como cámaras de seguridad en las vías públicas”. En ese sentido, informó que la normativa también crea las casas de prevención del delito con orientación profesional, asesoría jurídica, capacitación laboral, generando cultural de paz a través de deporte y valores. “Uno de los planes que proponemos en la ley es el de deporte en todas partes y en altas horas de la noche, tal como lo ha hecho en el municipio Sucre, Carlos Ocariz y Brian Fincheltub, que tienen planes donde generan deporte y de esa forma frenan la violencia”, aseveró. Asimismo, el parlamentario por Primero Justicia, ratificó que con la ley de Seguridad Ciudadana proponen la atención a los venezolanos en situación de indigencia, así como el rescate de los espacios públicos y poner principal cuidado a los niños, niñas y adolescentes “además, tenemos que rescatar la política del desarme voluntario, porque el gobierno ha dejado en letra muerta la ley desarme. Es por ello, que en este punto exigimos se rescate la figura del anonimato con mediación de la iglesia”. Por último, el diputado Jony Rahal ratificó que esta ley recoge mecanismos de prevención que el gobierno ha dejado a un lado como el fortalecimiento de los cuerpos policiales y la figura de jueces de paz. Resaltó que la necesidad de esta normativa, que debe ser de cumplimiento obligatorio, es para que haya acciones contundentes y eficaces en los 335 municipios, 23 estados y el gobierno nacional.

