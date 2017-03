Jorge Arreaza ahora prepara reactivación de la empresa Loma de Níquel El ministro para el Desarrollo Ecológico Minero, Jorge Arreaza, comenzará un plan de reactivación de la empresa Loma de Níquel, ubicada en el estado Aragua, la cual se encarga de la extracción y procesamiento del metal. AVN Luego de la reunión entre trabajadores de la empresa y el ministro Arreaza el llamado fue a fortalecer “la producción minera para contribuir al desarrollo de un nuevo modelo económico diversificado”. Arreaza destacó el potencial del níquel en el encadenamiento productivo, al ser un mineral utilizado en las siderúrgica para la obtención de aceros de calidad y aseguró que “el proceso de la empresa tiene que traducirse en lo que ustedes vienen construyendo, no sólo para poder exportar los productos y subproductos, sino para encadenarnos”. Las aleaciones de níquel y acero son usadas en manufactura de maquinaria pesada, herramientas y en equipos capaces de soportar elevadas temperaturas, incluyendo turbinas de gas y dispositivos ambientales como limpiadores y depuradores, entre otros.

You must log in to post a comment.