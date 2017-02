Jorge Carvajal: Debemos seguir el ejemplo de estudiantes de la UCV Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela acaban de dar una lección al país y a los partidos políticos, al celebrar su proceso interno, a pesar de que el gobierno a través de su brazo ejecutor judicial, el TSJ, declaró suspendidos los comicios. Prensa Comando Orinoco Jorge Carvajal Morales, candidato a la gobernación del estado Bolívar, es quien hace esta afirmación y advierte que la unidad necesaria en Venezuela para la defensa de la democracia, está más allá de los partidos políticos, “tal y como nos lo acaban de probar los jóvenes de la UCV.” Quien fuera dos veces gobernador del estado, felicitó a los estudiantes por su gesto de valentía, y señaló que la oposición puede llevar a cabo las primarias para elegir a quienes representarán a los ciudadanos en los estados del país, para los comicios a las gobernaciones y segundo, insistir en la celebración de los procesos electorales, “porque al paso que vamos no se va a poder elegir ni una reina de colegio si al gobierno no le conviene” agregó. Afirma que defender la democracia está más allá de una militancia política, se encuentra más en el arraigo democrático, y en la necesidad urgente de asumir las riendas de un proceso de cambio que nos aparte de la tiranía, y el desafuero de un régimen que sólo trae ruina y atraso a nuestro país. El compromiso irreducible de los demócratas en este momento de nuestra historia, más allá de caer en el juego de intentar legalizar partidos políticos, que si bien, son necesarios para el desempeño democrático del ejercicio político en nuestro país, no es un tema prioritario para el ciudadano, dijo. “Los venezolanos esperan más de nosotros, y el CNE juega a la ilegitimidad de los partidos, pretendiendo sacar del juego a organizaciones que han estado luchando durante años en contra de un régimen que en estos momentos ya muestra su peor cara”. Está convencido que el país no debe distraerse y mucho menos seguir jugando en el terreno que le convenga al Psuv, a Nicolás Maduro y al CNE. “Venezuela está primero, ya tendremos mejores momentos para legitimar los partidos, por ahora fortalezcamos la Unidad, reparamos en ella lo que sea necesario, ampliemos su base política, social y ciudadana para que Venezuela entera vea reflejada en ella su espíritu de lucha democrática,” afirma Carvajal. El dirigente político del estado Bolívar está convencido que la Mesa de la Unidad Democrática, debe en lo inmediato, convocar a los procesos de elecciones primarias para elegir candidato a gobernador en cada estado del país, y fortalecida en ese proceso avanzar en la exigencia de las elecciones regionales que están señaladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde las regiones deben ser un puntal en la lucha por las libertades democráticas, concluyó.

You must log in to post a comment.