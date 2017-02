José Franco Rodríguez: denunciaremos a medio radial por difamación en contra de Tinaquillera 92.7 FM José Franco Rodríguez presidente de la Asociación Comunitaria Tinaquillera 92.7 FM aseguro que denunciaran al medio de comunicación Class 98.7 FM y a su propietario Rafael Oviedo por tratar de manipular la realidad de lo ocurrido en nuestra fundación con la visita de CONATEL, lo cual constituye un delito de difamación, al asegurar por sus redes sociales (oficiales) que la emisora Tinaquillera fue allanada por una comisión del SEBIN, para esto llamaremos como testigos a miembros de comisión de CONATEL que realizo la inspección técnica así como también a funcionarios del SEBIN para que fijen posición ante este bodrio publicado por el mencionado medio. Así mismo aclaro Rodríguez que luego de inspección técnica realizada por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la emisora comunitaria Tinaquillera 92.7 FM, se acordó en conjunto con los directivos de la estación, mantenerla fuera del aire temporalmente, mientras se resuelve el problema técnico que originó la visita oficial. Pedimos disculpas a nuestros fieles oyentes por la interrupción de la programación la cual será reanudada próximamente para seguir siendo el medio alternativo, participativo y profesional que siempre hemos sido e informó que pronto se estará resolviendo el problema técnico con el dial de manera que todo fluya en el marco técnico legal correspondiente a fin de seguir prestando un buen servicio a la comunidad y a los usuarios y usuarias de la emisora, afirmó. A continuación el tweet:

