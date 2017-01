José Miguel Blanco: Fiscalía Novena debe imputar a responsables del robo de torres del Estadio Tulio José Lazo San Carlos.- José Miguel Blanco, coordinador del movimiento de los indignados de Cojedes y miembro de la Junta Revolucionaria Bolivariana MVR 200, informó que el caso relacionado con el robo de las torres del estadio Tulio José Lazo en San Carlos, sucedido en el 2008 durante el gobierno del exgobernador Teodoro Bolívar, se encuentra en manos de la Fiscalía Novena, quien está imputando a los responsables de este hecho. Blanco detalló que el tribunal acusa a una empresa constructora del robo, pues a sus propietarios se les otorgó un presupuesto de 300 millones para el cambio de luminarias y luego subió su monto a 16 millones de bolívares y nunca se vio concretada la obra. Indicó que el proyecto no era necesario, porque el estadio estaba dotado desde el 1966 de unas modernas torres construidas en Estados Unidos hechas de acero naval, lo cual garantizaba su existencia. Repudió que estas personas hayan cobrado la instalación y el espacio deportivo fue inaugurado sin las torres viejas ni nuevas. Destacó que la pérdida de las luminarias pasadas representa un daño patrimonial al estado. Responsabilizó a Teodoro Bolívar y a su esposa por apoderarse de estas torres, las cuales se encuentran en su finca según investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad. También está identificado el contratista que hizo este daño al patrimonio. Indicó que todo bien público debe ser desincorporado para luego adquirirlo. El denunciante presentó fotos originales del contrato, donde se muestra como debió haber quedado el recinto deportivo. A su juicio esto es un delito muy grave porque se lesionó el patrimonio nacional de manera descarada. Por tal razón, dijo que la Fiscalía imputa a los miembros de la empresa y funcionarios públicos involucrados.

