@Jose_Zavarce: “Es conveniente convocar en la Unidad un proceso de Primarias” San Carlos, marzo 08.- José Antonio Zavarce, líder de Primero Justicia (PJ) en el estado, resaltó que continuarán la lucha a favor de la defensa de los partidos políticos para superar la intención de deslegitimación que pretende realizar Nicolás Maduro a través del Consejo Nacional Electoral (CNE). Expuso que desde los tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez no se había perseguido a los partidos políticos como lo está haciendo el régimen actual. Es por eso, que debemos proteger la Unidad Democrática como patrimonio del pueblo venezolano. Consideró oportuno que después de superar esta etapa de validación de los partidos, debe iniciar un esta proceso de primarias generales para que los venezolanos ya tengan mujeres y hombres no sólo como opciones a los procesos comiciales de gobernadores y alcaldes sino también para hacerle frente a Maduro. Dijo que es importante que dentro de la Mesa de la Unidad se acompañe el planteamiento. El joven dirigente de la Unidad afirmó que en PJ han estado evaluando el proceso de validación de las organizaciones políticas y han hecho observaciones que aún esperan por respuesta del ente comicial. “Nuestro compromiso es con el cambio, con lograr una salida democrática y electoral a la crisis. De modo que continuaremos dando la cara en todos los escenarios para rescatar y defender el derecho al voto”. Agregó que la propuesta del proceso de elecciones primarias debe ser consultada más allá de los partidos, con la sociedad organizada y sería una demostración de que en la MUD se quiere que los ciudadanos venezolanos participen. Por último dirigente regional del partido aurinegro invitó a los cojedeños a validar con Primero Justicia el próximo 25 y 26 de Marzo.

