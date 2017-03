@Jose_Zavarce y diputada Valero (@MilagrovaleroM) entregarán solicitud de docentes estadales a la AN San Carlos, marzo 03.- José Antonio Zavarce, líder regional de Primero Justicia (PJ), junto a la diputada Milagro Valero, vicepresidenta de la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional, este viernes, recibieron solicitud de los docentes cojedeños en la que piden un derecho de palabra ante el Parlamento con el objetivo de plantear el tema de la gran deuda que presenta el ejecutivo regional hacia los docentes estadales jubilados. Zavarce durante la visita de la parlamentaria explicó que esta solicitud será entregada ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, para la defensa de los derechos de los educadores activos, jubilados y contratados. Dijo que con la visita de la diputada Valero han podido conversar con los docentes cojedeños, quienes explicaron la deuda que presenta la gobernación del estado, entre pasivos laborales, bonos especiales, sin contar con las pésimas condiciones de trabajo y el deterioro de las escuelas. “Nos hacemos solidarios con los educadores y nos vamos a encargar de hacer entrega de este documento porque estas personas merecen que les cumplan y no sólo eso, sino que sirva esto para mejorar la calidad en la educación, se deben crear las condiciones adecuadas y la optimización en los planteles”, señaló. Manifestó su preocupación porque en Venezuela hay muchos niños que han dejado de ir a clases porque no tiene alimentos, no poseen los uniformes o simplemente las aulas no están aptas. “Nosotros soñamos con una educación de calidad, de progreso, moderna y con que los maestros sean bien remunerados y con mejores condiciones”, dijo. Por su parte la diputada Valero expuso que durante la reunión con los profesionales de la docencia, han podido constatar el maltrato del que están siendo víctimas. Manifestó su compromiso con este gremio e indicó que hará llegar este documento con el fin de buscar una solución al problema de la educación que existe en Cojedes.

