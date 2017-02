Jóvenes exigieron elecciones y convocan marcha para el #12F en Yaracuy Un grupo de Jóvenes del estado Yaracuy consignaron ante la Oficina Regional Electoral (ORE) del estado Yaracuy, un documento en el que exigen sean realizadas las elecciones generales de presidente de la república, gobernadores y alcaldes en todo el territorio nacional. Asimismo convocan a una marcha para este 12 de febrero en San Felipe. Nota de prensa Jesalberth Pérez, joven yaracuyano explicó que entregaron el documento en aras de garantizar los derechos políticos como lo es el sufragio directo, secreto y universal, así como la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, tal y como lo consagra el artículo 64 de la Constitución. Asimismo, Pérez señaló, “hoy pasamos momentos muy duros donde el futuro es incierto, no estamos dispuestos a que esta situación se mantenga, hoy son miles de jóvenes que salen del país por Maiquetía o la frontera aspirando tener un presente más estable, no estamos dispuestos a seguir así por eso este domingo 12 de Febrero marcharemos desde el Arco de San Felipe a las 9:00 de la mañana en honor a los caídos y en defensa de nuestro futuro”.

