Juan Bautista Mata: A las rectoras del CNE se les paga por hacer elecciones no por retrasarlas El Consejo Nacional Electoral le está dando una patada al mandato democrático de la constitución al negarse tácitamente a realizar las elecciones… a las Rectoras complacientes con el oficialismo, se les olvida que el CNE les paga para que organicen, planifiquen y programen las elecciones y no para retrasarlas…”. Así lo expresó el responsable de Voluntad Popular en Nueva Esparta Juan Bautista Mata al referirse a la exigencia que los partidos políticos hacen al órgano comicial para que Venezuela vaya a votaciones. Para el dirigente naranja, el Ejecutivo y el CNE juegan a un “toma y dame” de atribuciones y decisiones para asignar un cronograma que no es decisión de ningún poder Nacional sino de la misma Constitución Nacional. “Los representantes del oficialismo insisten en que el CNE supuestamente es el que dice cuándo y dónde habré elecciones… están errados y amparando una ilegalidad, porque la Constitución y las leyes son las que dicen cuándo hacer elecciones y ese tiempo ya se cumplió…”. En octubre del año pasado la rectora principal, Tibisay Lucena, anunció un cronograma electoral, donde señala que los comicios para Gobernadores y Legisladores, serán para el primer semestre de este año y los de alcaldes y concejales para el segundo semestre, aunque no especificó más detalles precisos. “A esta fecha los factores democráticos estamos luchando –dijo Mata- para que se cumpla ese ofrecimiento, pero la nueva traba que están oponiéndole a los partidos y demás organizaciones políticas, es la negativa a un diálogo con el fin de establecer consenso para la legalización de estos movimientos deliberantes y por supuesto la fijación de un cronograma electoral en 2017…”. También acusó la amenaza de recorte presupuestario que pretenden aplicar al CNE con la intención de retrasar aún los calendarios comiciales. Juan Bautista Mata finalizó infiriendo que tal vez el CNE busca retrasar los comicios con la vana esperanza de que la intención de voto del venezolano cambie a su favor, “pero ya el pueblo está claro y no aguanta más… sólo los respalda la ilegalidad y la violencia jurídica que han pretendido imponer en el país…”.

