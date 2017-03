Juan Carlos Villegas: Comer Tres Veces Al Día Es Un Lujo Para Los Hogares En Cojedes MIKARLA VILLEGAS Tinaquillo.- Juan Carlos Villegas concejal del municipio Tinaquillo y miembro del partido Vente Venezuela en Cojedes, durante declaraciones a este medio, mostró su preocupación por el aumento de la desnutrición en los hogares cojedeños. Así como también, observó en las comunidades que comer 3 veces al día es un lujo, por lo que culpó directamente las políticas del régimen de Nicolás maduro. En este sentido, el entrevistado destacó, que pudo observar con preocupación que el fracaso de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) va mucho más allá de la corrupción en la venta y distribución de la comida, sino que también, los lugares a donde llega la bolsa, la comida no le alcanza a las familias para comer durante 3 semanas. “No puede ser posible que ya comer pan salado, un vaso de leche o sencillamente tomar desayuno, almuerzo y cena sea un lujo reservado para enchufados del gobierno, nos gustaría ver a la gobernadora encargada y su tren ejecutivo subsistir 15 días con los artículos que vienen en la caja del CLAP”, enfatizó Villegas. Asimismo, mencionó, que los comedores escolares no cumplen con los requerimientos mínimos y ya el vaso de leche escolar es solo un buen recuerdo de quienes fueron alumnos durante la “4ta República”, así como aquel plan de entregar a las mujeres embarazadas sus requerimientos de leche en polvo o de calcio y vitaminas en módulos asistenciales. Finalmente, el Edil indicó, que con pocos los hogares donde un salario digno garantiza la alimentación mínima del grupo familiar, situación que los lleva a seguir la lucha emprendida nacionalmente por María Corina Machado, en buscar la salida del régimen en elecciones presidenciales, para poder tener un gobierno que incentive la producción nacional, y no tener que vivir de alimentos importados.

