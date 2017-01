Juan Manuel Santos: “No conviene” permitir el paso de vehículos a Venezuela El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló sobre la restricción del paso de transportes por la frontera con Venezuela y argumentó que la medida se tomó porque “no conviene esa modalidad de permitir que los autos y camiones se vayan al lado venezolano a abastecerse de gasolina y se pague con pesos. Eso distorsiona una situación que ya ha estado en vía de arreglo”. El Presidente se refirió también al tema de los colombianos presos en Venezuela, que han denunciado violaciones a los derechos humanos en su proceso. “Nosotros hemos hecho reclamos sobre las situaciones que nos llegan, las cuales se tramitan por la vía diplomática. Seguiremos insistiendo en eso”, aseveró. El Mandatario se refirió además a la que calificó “preocupante” migración masiva de venezolanos a Colombia, al considerarla como “un problema que debemos tener presente”. En una entrevista con Caracol Radio, el jefe de Estado dijo que a Colombia le interesa que Venezuela salga adelante “sin una implosión, que causaría una migración masiva que nos afectaría”. EFE

