Juan Núñez: Copei No Caerá En Juego Maquiavélico Del Gobierno Y El CNE Contra La Democracia BRIGITTE GERDEL San Carlos.- Juan Núñez, presidente regional del partido social cristiano Copei, acompañado de Luis Miguel Rivero, secretario general regional de la tolda verde, fijó posposición ante lo que considera una jugada maquiavélica por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral para la legitimación de los partidos políticos en el país, los cuales buscan eliminar para perpetuar la dictadura en Venezuela. Núñez señaló que desde Copei manifiestan su compromiso de lucha con el pueblo y no permitirán que el Gobierno logre su objetivo. “No vamos a caer en su juego y desde nuestra organización trabajamos para legitimar nuestro partido. La democracia se sustenta en la participación ciudadana que se realiza a través de los partidos políticos”. Rechazó la campaña que ha emprendido el gobierno para la manipulación y chantaje hacia el pueblo, con el objetivo de que no vayan a legitimar a sus organizaciones y mantenerse en el poder. “Lo que tenemos que legitimar en la democracia, la libertad y para ello estamos desde nuestro partido”, dijo. Por su parte, Luis Miguel Rivero, secretario general de Copei Cojedes expresó: “El Copei nacional y regional ni se compra ni se vende, nosotros los copeyanos legítimos que integramos la MUD, le decimos al gobierno que no podrán con nosotros ni con los que integramos la Unidad”. Exhortó a los dirigentes de Copei a no caer en el juego maquiavélico de los supuestos dirigentes que llaman a relegitimación del partido social cristiano en Cojedes. “Las verdaderas autoridades del partido la encabezamos Juan Núñez y mi persona, quienes los invitamos este viernes a las 9:00 de la mañana en el Caney “La Chinita”, ubicado en la entrada de Barrio Nuevo, en el que se realizará una gran asamblea estadal con la estructura legítima”, finalizó diciendo.

