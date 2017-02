Julio Borges a Maduro: Traidor a la patria es usted, que tiene a los venezolanos muriendo de hambre El Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges aseguró que quien da la espalda, se burla y traiciona a los venezolanos todos los días es Nicolás Maduro, con sus políticas erradas de Gobierno. “Presidente Maduro traición a la patria es que después de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, tengamos 80% de pobreza en el país y haya venezolanos muriendo de hambre o comiendo de la basura, traición a la patria es que los niños dejen de ir la escuela porque no tienen qué comer, traición a la patria es que en el 2016 hubo más de 28 mil muertes violentas y usted ni siquiera se refierió al tema, traición a la patria es que por la complicidad de las instituciones del Estado, usted tenga secuestrado el derecho que tenemos los venezolanos a votar”. Estas declaraciones las ofreció Borges en respuesta al Presidente de la República, quién durante su programa semanal lo acusó, junto a los diputados de Voluntad Popular Freddy Guevara y Luis Florido, de “traición” y de buscar a una “intervención criminal del imperio”. “Todo el que pida una intervención extranjera es traidor a la patria y las instituciones deben actuar” En este sentido Borges replicó y solicitó la actuación de las instituciones, pero contra “los corruptos que desfalcaron y arruinaron al país y ahora son milmillonarios o contra quienes a nombre del Gobierno cometen agresiones y violan los derechos de los ciudadanos”. Asimismo reiteró que otro “gran” acto de traición a la patria por parte del jefe del Estado, “es no permitir la ayuda humanitaria en materia de medicamentos sabiendo que la escasez en el país supera el 90%. Presidente Maduro hay niños muriendo por desnutrición y falta de medicinas”. Para cerrar el jefe del Poder Legislativo aseveró que los venezolanos conocen quiénes son los responsables de la grave crisis social que atraviesa el país, y que “unidos y a través del voto lograremos vencer al peor Gobierno de lnuestra historia”.

