Julio Quintero: Con La Vigencia De Los Partidos Se Rescatará La Democracia BRIGITTE GERDEL San Carlos.- “El llamado que hizo el CNE para que se relegitimen las organizaciones políticas es una gran oportunidad para demostrar que con los partidos, sí es posible rescatar la democracia, hoy maltrecha y golpeada de manera inclemente por un gobierno que se convirtió en pisoteador de la Constitución y las leyes”, dijo Julio “Quito” Quintero Páez al fijar posición con relación a la relegitimación de las organizaciones que dejaron de participar con tarjeta propia en los dos últimos procesos electorales. -La importancia de este rescate, reiteró Quintero Páez, es que se pueda sustituir al actual régimen autoritario y desconocedor de las normas legales y de los derechos humanos, como la alimentación y la salud, por un sistema de gobierno plural y participativo que tenga como fin la construcción de una sociedad basada en la justicia y la equidad. Aseguró que Primero Justicia (PJ), es una organización que lucha por el respeto y vigencia de la carta magna; en sentido, señaló que este sábado 18 y domingo 19 estará revalidando su vigencia como herramienta de lucha al servicio de las causas más nobles del país. En este sentido, hizo un llamado a todos los cojedeños, particularmente a los anzoatiguenses, para que asistan a la plaza Bolívar de Cojedito, donde estará funcionando una máquina receptora de manifestación de voluntad. “Vista la crisis humanitaria que sufre nuestro país, y el golpe que reciben todos los días el bolsillo y el estómago de nuestra gente, consideramos necesario y urgente construir un frente de lucha contra este gobierno negador de la libertad y perseguidor de los que piensan distinto y desean un mejor destino para las familias e hijos de esta nación”, acotó el coordinador adjunto de PJ en el municipio Anzoátegui.

