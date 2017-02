@JulioBorges: Para liberar a Ledezma y López debemos sacar al gobierno con votos Los parlamentarios de la Asamblea Nacional realizaron una sesión especial en apoyo a los presos políticos de Venezuela, la cual se realizó cerca de la residencia donde permanece detenido desde hace dos años el Alcalde del Área Metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma. “Para lograr la libertad de los gigantes Antonio Ledezma y Leopoldo López y todos los presos políticos debemos derrotar electoralmente

a este Gobierno que no es democrático”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, al llegar al Campo Deportivo Las Mesetas, donde se realizó la sesión especial conjunta de las Comisiones Permanentes de Política Interior y Cultos y Regímenes Penitenciarios. Borges explicó que el homenaje a Antonio Ledezma, Leopoldo López y todos los presos políticos “es para elogiar el sacrificio que han hecho por lograr un país democrático y libre”. “Lo importante es permanecer en la calle, rendirle homenaje a todas las familias venezolanas que por una u otra razón están sufriendo las injusticias de este Gobierno que está fuera de la democracia y la Constitución”, dijo Borges. En ese sentido, llamó a continuar la lucha de todos los venezolanos para alcanzar “la justicia, la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”, asegurando que eso se logra “derrotando a un gobierno que no es democrático, a través de la lucha por el voto e imponiendo la Constitución” “Le quiero decir al país que quien tiene la peor crisis, que esta fuera de la Constitución y usando la fuerza bruta para permanecer en el poder es el Gobierno”. Prensa Asamblea Nacional

You must log in to post a comment.