@JuliocMontoya: Investigaremos en Cojedes a Odebrech y testaferros caso Samark López

San Carlos, marzo 7.- El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya dijo que pronto vendrá a Cojedes para ahondar en las investigaciones que se efectúan sobre obras que venía haciendo la empresa Odebrech en el país, (en el caso de Cojedes los centrales azucareros y de etanol) por las cuales habría pagado esta empresa brasileña sobornos millonarios en dólares a ministros y gobernadores, pero también para determinar presuntos testaferros en Cojedes del caso Samark López y el vicepresidente El Aissami.

La información se confirmó luego que el ex Gobernador Alberto Galíndez, anunciara a través de este mismo medio la posibilidad de esta visita y la orientación de dicha investigación que lanza un coletazo hacia el estado Cojedes, puesto que Montoya manejaría nombres de presuntos testaferros en las áreas de alimentos, ferretería, hierro y otras áreas, con gente muy ligada al zar de los testaferros Samark López.

En la profundidad de sus investigaciones, el diputado Montoya ha dicho que en España, donde investigan acciones de la mafia Rusia salió a relucir que en Bancos de Madrid y Andorra, descubrieron que hay 4.200 millones de dólares de unos venezolanos, entre los cuales mencionó Nelvis Villalobos, ex viceministro de energía, ex presidente de Cadafe; Javier Alvarado Ochoa, ex vice ministro de desarrollo eléctrico y ex presidente de Electricidad de Caracas; Carlos Luis Aguilera, ex oficial del golpe de febrero, ex ministro de comunicaciones y ex secretario del presidente Chávez; Omar Jesús Farías, empresario asegurador; José Luis Zavala, Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez (ex presidente de Pdvsa), Alcides Rondón, ex viceministro de interior y seguridad ciudadana, entre otros 16 venezolanos más.

El parlamentario no adelantó más detalles, pero en una pronta visita a la entidad podría dar nuevos nombres, incluyendo de posibles testaferros en la región, afirmó también el ex mandatario Galíndez.