Junto a El Aissami, EEUU coloca en la “lista negra” a Samark López, relacionado con caso “Pudreval”

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de publicar una nueva lista donde informan sobre el control de los activos en el extranjero de personas vinculadas a negocios con estupefacientes; parte de las nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos del gobierno chavista de la República Bolivariana de Venezuela.

Junto al vicepresidente Tareck El Aissami en la lista ha sido colocado Samark López, y un total de 12 empresas en las que tendría participación, de las cuales destaca Grupo Sahect que funcionó en Tinaquillo, estado Cojedes, para la Productora y Distribuidora de Alimentos, S. A. (Pdval) entre 2009 y 2010 mediante labores de almacenamiento y transporte, donde se hizo el hallazgo de los alimentos descompuestos de PDVAL, popularmente conocida “Pudreval”.

A pesar de la pérdida de 720 mil toneladas de alimentos, nunca se hizo ninguna investigación de fondo y las acusaciones en contra de López y su empresa Grupo Sahech C.A, quedaron en nada.

A continuación, los datos de Samark López y las empresas vinculadas que están bajo investigación de los Estados Unidos.

LOPEZ BELLO, Samark Jose (a.k.a. LOPEZ DELGADO, Samark), Caracas, Venezuela; DOB 27 Jul 1974; POB Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Passport 122560011 (Venezuela); alt. Passport 055439970 (Venezuela); alt. Passport 002494535 (Venezuela); Identification Number 11.208.888 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Linked To: PROFIT CORPORATION, C.A.; Linked To: YAKIMA TRADING CORPORATION; Linked To: GRUPO SAHECT, C.A.; Linked To: ALFA ONE, C.A.; Linked To: SMT TECNOLOGIA, C.A.; Linked To: SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A.; Linked To: MFAA HOLDINGS LIMITED; Linked To: 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC; Linked To: 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC; Linked To: 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC; Linked To: AGUSTA GRAND I LLC; Linked To: 200G PSA HOLDINGS LLC)