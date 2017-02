Juventud de oposición y oficialismo marcharán este domingo Jóvenes militantes del Psuv marcharán este domingo 12 de febrero en conmemoración del Día de la Juventud en un recorrido que iniciará en la plaza Morelos, en Bellas Artes, hasta el Palacio de Miraflores, donde el Jefe de Estado los recibirá, a las 10:00 de la mañana, reseña La Verdad. La oposición saldrá a las calles por la tarde. El presidente de la FCU en la UCV, Hasler Iglesias, convocó a los jóvenes a la calle Élice de Chacao, a las 2:30 de la tarde.

