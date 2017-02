Karin Salanova exige a la FAO investigar crisis alimentaria por la que atraviesa Venezuela La Diputada a la Asamblea Nacional, Karin Salanova, acudió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Caracas, para realizar una denuncia sobre la situación de desnutrición que presentan los niños y jóvenes de Venezuela, a causa de la crisis alimentaria por la que atraviesa el país. Nota de prensa “Nos preocupa muchísimo el premio que recibió Venezuela sobre su labor alimentaria y, supuesta, reducción del hambre en el mundo, cuando una de las cosas que está clara y tangible es que, esas cifras no se han cumplido y que vivimos en una hiper inflación que no ha sido declarada por la FAO. Hoy en Venezuela nuestros niños se mueren de hambre y los padres tienen que hacer grandes sacrificios para llevarles algo de comer, mientras no vemos preocupación de parte del Gobierno para solventar la situación”, expresó Salanova. Por este motivo, la parlamentaria de Primero Justicia hizo un llamado a la FAO a implementar los programas internacionales para combatir el hambre puesto que, de acuerdo a investigaciones realizadas por fundaciones como Bengoa y Provea, los niños, adolescentes y madres jóvenes de Venezuela presentan graves síntomas de desnutrición, al punto que algunos están en riesgo de perder la vida. “En el informe que estamos consignando exhortamos a la FAO, en primer lugar, a saber bajo qué cifras otorgaron ese reconocimiento a Venezuela por contribuir a la erradicación del hambre en el mundo, supuestamente” Aseveró que desde la Unidad venezolana se están presentando pruebas que demuestran que en Venezuela la crisis alimentaria se agudiza a diario. “También presentamos cifras reales en las que se detecta que 52% de los niños del país presentan desnutrición y que el Gobierno no está llevando a cabo ninguno de los programas que van dirigidos a nuestros niños, sobre todo los neonatos que por las condiciones por la que pasan las madres durante el embarazo los bebés nacen con deficiencias respiratorias, e incluso motoras e intelectuales”, añadió la parlamentaria. Finalmente agregó que en el transcurso de las próximas semanas, los diputados seguirían consignando pruebas de la grave situación de pobreza y desnutrición por la que atraviesa los venezolanos, para que de esa forma los organismos internacionales hagan las investigaciones pertinentes y se cumpla con un pronunciamiento formal, con el fin de que se dirijan políticas públicas reales que conlleven a la solución del problema del hambre en Venezuela. “De las evaluaciones que se le ha hecho a las Naciones Unidas es que Venezuela no publica, no da cifras. Estamos pidiéndole a la FAO, a través de este documento, que se unan a nuestro llamado y nos ayuden a encontrar solución a esta crisis”, dijo Salanova.

You must log in to post a comment.