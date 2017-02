Kuczynski irá a Estados Unidos y tratará tema Venezuela con Trump La Comisión Permanente del Congreso del Perú autorizó hoy el viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski a Estados Unidos, del 23 al 27 de febrero próximo, para reunirse con su homólogo Donald Trump y dictar una conferencia en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey). El primer ministro, Fernando Zavala, apuntó que su viaje podría servir para ayudar a mejorar las relaciones de la nueva administración estadounidense con América Latina, particularmente con México, y para tratar asuntos como la situación en Venezuela. El proyecto de resolución legislativa que autoriza el viaje del presidente fue aprobado por mayoría parlamentaria en la sesión que dirigió la titular del Congreso, Luz Salgado, del partido fujimorista Fuerza Popular. Durante la junta, en la que estuvo presente también el primer ministro, los integrantes de la Comisión Permanente reiteraron la importancia de la reunión bilateral para tratar asuntos de la agenda entre ambos países. La congresista y segunda vicepresidenta del actual gobierno, Mercedes Aráoz, resaltó que, de viajar a Estados Unidos, Kuczynski se convertiría en el primer gobernante de América Latina en reunirse con Trump desde su asunción. Lee más Trump expresó a Kuczynski inquietud por situación de Venezuela Por su parte, un grupo de legisladores fujimoristas, entre los que se encontraban Tamar Arimborgo y César Segura, cuestionó el viaje del jefe de Estado y el número de días, por considerar que diversas zonas del país atraviesan estados de emergencia por las fuertes lluvias y deslizamientos de tierras. Kuczynski se reunirá con Trump luego de que el domingo pasado, por vía telefónica, le pidiera al mandatario estadounidense que evaluara la posibilidad de deportar al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa una orden de captura por presuntamente recibir 20 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Por su parte, Trump invitó a su par peruano a realizar una visita oficial a Estados Unidos.

