“La Barbie” Myriam Abreu, dio a luz a gemelos (Foto) La actriz Myriam Abreu se convirtió en madre de gemelos este lunes, los pequeños Stefano y Francesco, vieron por primera vez a su mamá “La Barbie” y a a au papá el empresario venezolano Nelson Montilla. Según la información publicada por la modelo, los niños llegaron al mundo en la madrugada de este pasado lunes 16 de enero.

You must log in to post a comment.