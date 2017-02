La juventud venezolana no abandona sus sueños #HayUnPlanVZLA (video) Para muchos jóvenes, la decisión de permanecer en Venezuela ha sido un reto que se ha convertido en toda una aventura de superación y trabajo, motivados en seguir aportando con acciones positivas a un país que en estos momentos pasa por dificultades en todos sus ámbitos. Nota de prensa En el estado Lara, cada día son más los muchachos que han dejado a un lado las quejas y han tomado iniciativas sociales desde sus áreas para demostrar, que a pesar de todo sobran los motivos para continuar en un país bondadoso donde hay mucho por hacer. A través de una campaña vía redes sociales llamada #HayUnaPlanVZLA producida en Barquisimeto, un grupo de jóvenes enviaron un mensaje de esperanza al país, por motivo al Día de la Juventud, historias donde expresan el sentimiento a su tierra, cómo ha sido la superación, momentos difíciles que los han hecho creer más y sobre todo no abandonar las ganas de luchar por los sueños. Seis historias donde Ángela Hernández (emprendedora), Edgar Díaz (Atleta paralímpico), Yajaira Rodríguez (Taekwondista), Ricardo Del Bufulo (Comediante), Ángel Pulgar (Ciclista Olímpico) y Daniel Antequera (Diputado) destacan realidades de jóvenes exitosos, rostros que demuestran que millones de venezolanos apuestan en querer ir más allá, con la convicción de seguir creando e inspirando con sus trabajos y habilidades. “Más allá de toda la realidad tan compleja que vivimos los jóvenes, hay muchos que han decidido aportar su granito de arena para encontrar solución a lo que estamos pasando, una de las cosas que todos los días motiva, es que en toda Venezuela hay personas que están transformando vidas, alimentando la esperanza con pensamientos positivos, estamos seguros que vamos a salir de este mal momento”, expresó el diputado ante la Asamblea Nacional, Daniel Antequera.

