La Pata del Colibrí: Padrino López quiere y Néstor Reverol también: Presidir PDVSA Conozca la correlación de fuerzas de cara a unas elecciones regionales retrasadas que amenazan con desaparecer. La iglesia queda como el único partido de oposición frente a una FANB que es el virtual partido de gobierno. No dejes de ver este espacio en cuatro tandas que se transmite todos los sábados por #Periscope y #YouTube con la participación de Francisco Rojas, Dámaso Jiménez, Ángel Monagas, Ronald Rodríguez y Darwin Chávez.

