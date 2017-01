Las expectativas del Clásico Mundial de Béisbol 2017, por Javier Estrella

El Clásico Mundial regresa en marzo 2017, será la cuarta edición que enfrenta a los mejores peloteros del mundo, es el único torneo por países donde participaran jugadores de las Grandes Ligas. Japón ha ganado dos veces la justa deportiva y República Dominicana es el campeón defensor que ha ganado de manera invicta el evento deportivo.

Se calientan las expectativas de lo que podría representar el próximo Clásico, es que los Estados Unidos tienen que llegar mínimo a la final porque sí y para mantener el interés, es cierto que es un negocio redondo de Major League Baseball (MLB), pero es importante que lleguen a la final, porque ahí es donde se juega el mejor Béisbol y no han podido ganar ningún torneo.

Los norteamericanos han llevado jugadores estrellas, pero en este deporte por más que juntes a los mejores jugadores del planeta y si no juegas bien, no vas a ganar el torneo. Pero el Grupo “C” no es nada fácil, Colombia tiene un buen pitcheo, Canadá no dejara de ser un equipo peligroso y digno a vencer. Los de Quisqueya saldrán a repetir la corona y parten como favorito.

El Grupo “A” se efectuará en el continente asiático, en (Tokio Japón) donde equipos como Australia, China, Cuba y los japoneses, tratarán de dar lo mejor pero sin lugar a duda Cuba y Japón serían los máximos favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

El Grupo “B” está compuesto en su mayoría por equipos que se destacan en jugar mucho con técnica, Corea del Sur, Holanda, Israel y Taiwán, en el grupo Corea del Sur y Holanda serían los favoritos en ganarse el mérito a la siguiente ronda, pero no debemos menospreciar al conjunto de Taiwán e Israel.

Uno de los grupos más complicado del torneo es el Grupo “D”, que se realizara en México, y quizás podría ser una de las rondas más competitivas y difícil de analizar, ya que estos cuatro conjuntos proyectan un gran nivel, Venezuela, Puerto Rico, Italia y los anfitriones mexicanos, pero si analizamos desde el punto de vista sería Venezuela y Puerto Rico que reciban los máximos honores en avanzar, pero claro está si analizamos desde el punto de vista del béisbol, como nada está escrito, podrían avanzar cualquiera de los cuatro. Se podría decir que este es el grupo de la muerte.

Aunque muchos jugadores que participan en este Clásico Mundial no estarán al tope de sus condiciones pero igual este torneo es un éxito económico. En Jalisco (México) en un día se llegaron a vender 10000 entradas para los fanáticos. Los patrocinios son muy costosos y la boletería de los equipos ya están vendidas. Estas es una de las grandes expectativas de este torneo, que es un tremendo negocio.



Finalmente, las selecciones que son consideradas favoritas a quedarse con el torneo son República Dominicana, Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, Corea del Sur y Venezuela