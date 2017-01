Las mejores fotos de la semana en América Latina Estas son algunas de las principales imágenes captadas por los fotógrafos de The Associated Press en América Latina y el Caribe publicadas en los últimos días. En diversas partes de México estallaron protestas contra el alza de la gasolina y la inconformidad devino ocasionalmente en actos de violencia, incluidos varios días de saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Miles de personas disfrazadas de diablos cantaron y bailaron durante seis días de fiesta en las calles de la ciudad de Píllaro, en los Andes de Ecuador. Casi dos meses después de la muerte de Fidel Castro, Cuba celebró el aniversario de la entrada del dirigente revolucionario en La Habana en 1959 luego de que el movimiento rebelde que él encabezaba derrocara al dictador Fulgencio Batista. Días después, el cantante Enrique Iglesias llegó a La Habana Vieja para filmar escenas de su nuevo video musical. Numerosos bailarines locales con sus atavíos participaron en la grabación. El Rally Dakar, conocido como una de las carreras más extremas en el mundo, efectuó sus primeras etapas en Bolivia y Argentina. Por primera vez desde que la prueba se trasladó a América del Sur, fueron suspendidos un par de trayectos debido a tormentas, inundaciones y deslaves. Una estatua de Lionel Messi en Buenos Aires fue vandalizada y sólo quedaron las piernas y un balón de fútbol en el lugar. En Brasil, estudiantes de medicina forense aprovecharon en su preparación los restos de Josef Mengele, el famoso “Angel de la Muerte” que efectuó horribles experimentos con miles de judíos en el campo de concentración de Auschwitz durante la Alemania nazi. Los haitianos conmemoraron el séptimo aniversario del devastador sismo de 2010. Una de las víctimas, Judeley Hans Debel, de 9 años, que perdió la pierna derecha en el terremoto, recibe como terapia con otros niños paseos gratis arriba de un caballo. Quienes apoyan esta actividad afirman que las cabalgatas terapéuticas mejoran a los pacientes el equilibrio, la coordinación y la confianza. AP

