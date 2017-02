Las ocho propiedades que EE UU le descubrió a El Aissami en el extranjero El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la lista de las 13 propiedades que están relacionadas con el vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami y el empresario Samark López Delgado. Ocho de las 13 propiedades se encuentran localizadas en el exterior, mientras que las cinco restantes están en Venezuela. El vicepresidente fue incluido en la Specially Designated Nationals and Blocked Persons list (Lista especial Diseñada de Nacionales y Personas Bloqueadas), administrada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC-por sus siglas en inglés), que incluye a individuos relacionados con el trafico de drogas y terrorismo. Al ser colocado este lunes en esta lista, al vicepresidente y a su presunto testaferro, López Delgado, se les bloqueará sus citados bienes y se le prohíbe a cualquier persona hacer negocios con ellos, según explica el Departamento del Tesoro en su página web. Las empresas Holdings LLC y Agusta Grand I LLC de El Aissami y López se encuentran en el edificio Street Suite 2000, localizado en Miami. Street Suite 2000 | Foto: Google Maps ​Las firmas 1425 Brickell Ave. 63-F LLC, 1425 Brickell Avenue 64E LLC y 1425 Brickell Avenue UNIT 46B, LLC; poseen el mismo nombre de la oficina que ocupan en otro edificio de Miami. 1425 Brickell AVE | Foto: Google Maps En Ciudad de Panamá está ubicada la empresa Yakima Trading Corporation, con sede en la Ocean Business Plaza. Ocean Business Plaza, Ciudad de Panamá | Foto: compreoalquile.com Yakima Oil Trading está en Londres, Inglaterra. Específicamente en la calle 7 Welbeck. Calle 7 Welbeck, Londres | Foto: Google Maps ​En el Mar Caribe está Road Town, capital en las Islas Vírgenes Británicas, y otra de las locaciones que escogieron ambos acusados para instalar su compañía Mfaa Holdings Limited. Road Town, islas Virgenes Británicas | Foto: Pinterest

