Le consiguieron sustituto a Arreaza… Este es el nuevo novio de Rosa Virginia (FOTOS) Desde mediados del año pasado muchos son los rumores que se han escuchado sobre la presunta separación del exvicepresidente Jorge Arreaza y su esposa Rosa Virginia Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez. Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer el divorcio de la pareja, lo cierto es que ya parece haber otro otro hombre ocupando el corazón de la primogénita del líder de la Revolución Bolivariana, y es que, durante los actos realizados en el Cuartel de la Montaña para continuar la conmemoración de los cuatro años de la muerte de Chávez, a Rosa Virginia se le vio bien acompañada. El sujeto, cuya identidad se desconoce, estuvo sentado ambos días al lado de la hermana mayor de los Chávez. En algunas fotografías capturadas por la agencia de noticias AVN se observa cómo el hombre posa su mano sobre la pierna de Rosa y ella, en otras gráficas, rodea el brazo de su acompañante con el suyo. En los eventos (uno de ellos la ponencia de Diosdado Cabello durante el conversatorio “Un soldado hecho pueblo” y el otro un anecdotario en el que participó Adán Chávez), la pareja se sentó en la primera fila, donde se ubicaron otros miembros de la familia Chávez. Por su parte, el ahora ministro de Minas, Jorge Arreaza, no asistió a ninguno de los actos, pese a que permanentemente se le veía acompañando a su esposa como parte del protocolo familiar, algo que ha avivado -e incluso confirmado- los rumores de la ruptura de la pareja.

