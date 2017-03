León: Estudios indican que la gente esta harta del conflicto entre Gobierno y oposición El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, sostuvo este miércoles que estudios indican que la gente esta “harta” del conflicto entre los bandos políticos, donde “el pueblo queda como la guayabera por fuera”. “El chavismo y la oposición se están hablando o insultando entre ellos y nadie se voltea a hablarle a la población para hacerla soñar”, afirmó. En tal sentido, dijo que el ABC de la política es que las propuestas hagan soñar a la gente con un país mejor y si ese no es el planteamiento, jamás los políticos tendrán la oportunidad de actuar para lograrlo. A su juicio, la población está esperando alguien que le haga propuestas modernas, que “le ofrezca un país distinto, que le hable cara a cara” y ahí es donde se refleja un vacío. Destacó, asimismo, que “no hay ninguna lucha que se pueda ganar sin el respaldo contundente de la población. Y eso solo ocurrirá cuando la gente sueñe que se puede”. Encuestas Por otro lado, reveló que las últimas encuestas reflejan que 91% de la población cree que la empresa privada es fundamental para el desarrollo, así como 86% sostiene que las expropiaciones empeoran la crisis, mientras que 89% considera que las empresas expropiadas producen menos. Finalmente, indicó que 96% de la población manifiesta que la forma de resolver la crisis es el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

