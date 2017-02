Leonardo Fernández: Los retos de esta juventud son la recuperación de la democracia y valores ciudadanos El presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández otorgó este jueves más de 165 reconocimientos a jóvenes marabinos en el marco de la celebración del día de la juventud. Nota de Prensa En un acto solemne realizado en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo, el parlamento municipal reconoció las destacadas actuaciones de cientos de jóvenes maracaiberos en diversas áreas profesionales, académicas y políticas, como parte de la conmemoración de los 203 años de la Batalla de La Victoria, ganada en 1814 por José Félix Ribas con jóvenes del Seminario y de la Universidad de Caracas

.

Por su parte, Leonardo Fernández presidente del Concejo Municipal de Maracaibo manifestó que “a través de este acto reconocemos el aporte de nuestros jóvenes a la democracia, la libertad, las artes y ciencias en pro del desarrollo de nuestro municipio”.

De igual manera, Fernández señaló que los principales retos de la juventud venezolana son la lucha por la recuperación de la democracia, los valores ciudadanos y la institucionalidad del país. En tal sentido, el parlamentario municipal lamentó que según estudios de opinión 80% de los jóvenes manifiesta deseos de abandonar el país en busca de nuevos horizontes y crecimiento profesional debido a la precaria situación que atraviesa el país. Fernández señaló “no podemos criticar a quienes emprenden un viaje en busca de un mejor porvenir, pero debemos instarles a volver cuando recuperemos la democracia y las libertades, para construir juntos la Venezuela del futuro”. En tal sentido, el presidente del Concejo Municipal de Maracaibo manifestó que la elección del cantautor Ronald Borjas como orador de orden pretendió dar un mensaje esperanzador y a la vez de perseverancia y superación personal, de cara a la precaria situación que atraviesa el país.

You must log in to post a comment.